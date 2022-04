O bilgisayarın başına oturup işini bitiremeyenler için kafe

Teslim tarihi yaklaşmış bir yazınız mı var? ‘Rapor yarın sizde‘ vaadinize rağmen tek kelime bile yazmadınız mı? Bitirmeniz gereken bir iş varken evde aylardır yapmadığınız saçma bir düzenleme işi bir anda daha mı çekici gelmeye başlıyor? Bu kafe tam size göre…

Fotoğraflar: Reuters

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Manuscript Writing Cafe’ye (yazı yazma kafesi) giden yazarlar işleri bitene kalkamıyor. Kafeye çalışmak için gelenlerin oturup işlerini bitirdiklerinde emin olmak için gerekli sistem de kurulmuş.

Kentin batısındaki kafede yazarlar, editörler, manga sanatçıları ve işi yazıp çizmek olan diğer meslek sahiplerine ayrılmış 10 kişilik yer var. Çay kahve sınırsız, self servis… Hızlı kablosuz internet, her masada priz girişleri, şarj kabloları… Çalışma isteği hariç çalışmak için gerekli olan her şey var.

Gelip arkanızda duruyorlar

Müşteriler isimlerini, ne kadar işleri olduğunu, ne zaman bitirmeyi planladıklarını yazıyor. Ayrıca çalışırken ne kadar ilerleme kaydettiklerinin kontrol edilmesini de talep edebiliyorlar. Üç kontrol düzeyi var: Hafif olanda ödeme yaparken müşteriye işini bitirip bitirmediği soruluyor. Normal seviyede saat başı kontrol var. En üst seviyeyi seçen müşterilerse sık sık arkalarına gelip sessizce duran çalışanın nefesini ensesinde hissediyor.

Kendisi de yazar olan kafenin sahibi 52 yaşındaki Takuya Kawai, sıkı kuralların insanların odaklanmasına yardımcı olacağını umuyor.

Sosyal medyada viral olan kafeyle ilgili bazıları kuralların korkutucu olduğunu ve arkadan izleniyormuş hissi yaratacağını söylüyor.

Sahibi Kawai işlerini bitirip ayrılan müşterilerin isminin olduğu tahtayı göstererek “Burada onları izlemiyoruz aslında destek oluyoruz. Bunun sonucunda bütün gün süreceğini düşündükleri iş üç saatte bitiyor” diyor.

Kafede yazı bitirmek için oturmanın ilk 30 dakikası 130 yen (15 lira), sonraki her saat başına ücreti ise 300 yen (34 lira).