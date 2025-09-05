NYT: ABD donanması 2019'da Kuzey Kore'de sivilleri öldürdü

The New York Times (NYT), ABD donanmasının Şubat 2019’da Kuzey Kore’de yürüttüğü gizli bir operasyonda sivilleri öldürdüğünü yazdı.

NYT, haberi konuyla ilgili bilgi sahibi hükümet yetkilileri ve askerlere dayandırdı.

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde, iki ülkenin liderinin buluştuğu Hanoi Zirvesi’nden önce donanmaya bağlı bahriye komandosu (Navy SEALs) timleri gizli bir operasyon için görevlendirildi.

Adı açıklanmayan kaynaklar, komandoların Kuzey Kore lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için Kuzey Kore topraklarındaki stratejik bir hedefe dinleme cihazı yerleştirilmekle görevlendirildiğini söyledi.

Birlik, aylar süren provaların ardından bir büyük nükleer denizaltı ve iki diğer küçük denizaltıyla 2019’un ilk haftalarında harekete geçti.

Dinleme cihazını yerleştirecekleri hedefe yaklaştıklarında denizaltılardan inen ABD askerleri, yüzerek çıktıkları ve ıssız olduğunu düşündükleri kıyıda karşıdan gelen bir teknenin ışığıyla karşılaştı.

Planlarının Kuzey Kore makamlarınca anlaşıldığından endişelenen ABD askerleri, yanlarındaki tüfeklerle tekneye ateş açtı.

Olayın ardından kontrol amacıyla Kuzey Kore’ye ait tekneye çıkan askerler, mürettebat dahil herkesin öldüğünü, ancak yanlarında silah ya da üniforma bulunmadığını gördü.

Dinleme cihazının yerleştirilemediği operasyon, kamuoyundan gizli tutuluyor.

Yetkililer, operasyon öncesinde ve sonrasında Kongre’ye bilgi vermeyen Trump yönetiminin yasayı ihlal ettiğinden şüpheleniyor.

Beyaz Saray ve Pentagon’dan habere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.