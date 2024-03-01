Nvidia, Saudi Aramco’yu geride bıraktı

California merkezli çip üreticisi Nvidia, 2,056 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco’yu geçti.

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Nvidia’nın hisseleri bugün yüzde 4 kazançla 822,79 dolara yükseldi. Şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 66’yı aştı.

Piyasa değeri bugün 2,056 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Saudi Aramco’yu geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu.

Saudi Aramco’nun piyasa değeriyse 2,046 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Microsoft 3,087 trilyon dolar, Apple da 2,774 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk iki sıradaki yerini korumaya devam etti.

Nvidia, geçen ay piyasa değeriyle önce Amazon’u, daha sonra da Google’ın ana kuruluşu Alphabet’i geçmişti.

Yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayısta 1 trilyon dolara ulaşan şirketin piyasa değeri, geçen hafta ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.