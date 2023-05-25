Nusret’i taklit eden erişte satıcısına beş buçuk yıl hapis cezası

Vietnam’da ‘Nusr-Et’ restoranlarının sahibi Nusret Gökçe’nin tuz dökme hareketini taklit eden bir erişte satıcısına ‘devlet karşıtlığı’ suçlamasıyla beş buçuk yıl hapis cezası verildi.

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Peter Lam Bui, parodi videosunu 2021 yılında Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın Londra’daki Nusr-Et’te 24 ayar altınla kaplı, 1000 sterlinden pahalı bir biftek yerken görüntülenmesi üzerine çekmişti.

Ülkesinde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve muhalefeti sindirmekle suçlanan Bakan Lam’ın, halkı yoksullukla mücadele ederken böylesine pahalı bir yemek yemesi eleştiri toplamıştı.

Peter Lam Bui, Nusret Gökçe’nin ‘Salt Bae’ lakabına gönderme yaparak kendini ‘Taze Soğan Tatlışı’ ilan ettiği videosunda bir erişte çorbasına Nusret’in tuz döküşüne benzer bir şekilde baharat atıyordu.

BBC Türkçe‘nin haberine göre video yayımlandıktan günler sonra evinde polis baskınıyla gözaltına alınan Bui’ye ‘Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti’ne karşı çıkma amacıyla materyal üretme ve yayma’ suçlaması yöneltildi.

Vietnam Ceza Kanunu’nun bu maddesi insan hakları kuruluşları tarafından, ülkedeki muhalefeti bastırma amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Geçmiş paylaşımlarından da suçlanan Bui, paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunsa da mahkemeyi ikna edemedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Vekili Phil Robertson’a göre Vietnam, bölgede eleştiriye en tahammülsüz ülkelerin başında geliyor.

Vietnam’da aynı yasa hükümleri gereği Nisan ayında, insan hakları ihlallerini belgeleyen gazeteci Nguyen Lan Thang’a altı, geçen yıl da bir diğer gazeteci Pham Doan Trang’a dokuz yıl hapis cezası verilmişti.