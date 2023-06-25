Nurullah Gür: Yüzde 30-40 bandındaki beklentilerin pratikte bir karşılığı yoktu

Ekonomiyi yakından takip etsin veya etmesin, herkesin gözü bu hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısındaydı. Son bir yıldır rutine binen PPK toplantılarının aksine, bu sefer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) farklı bir aksiyon alması bekleniyordu. Ortak beklenti, para politikasında sıkılaşma döngüsünün başlaması yönündeydi. Ama politika faizinin seviyesine yönelik beklentiler çok fazla değişkenlik gösteriyordu. Faizlerin yüzde 15’e çıkmasını bekleyen de vardı yüzde 40 beklentisi açıklayan da… Teorik olarak gerekçelendirebilecek tarafları olsa da yüzde 30-40 bandındaki beklentilerin pratikte bir karşılığı yoktu. Makul beklenti yüzde 15-20 bandındaydı. Burada da beklentiler, yüzde 17-18 civarına kümelenmişti. Günün sonunda TCMB, faizi yüzde 8.5’ten yüzde 15’e yükseltti. Böylece TCMB, sıkılaşma döngüsünü beklentilerin alt sınırından başlatmış oldu.

Nurullah Gür’ün yazısı