Nurullah Gür: Enflasyon kafasını yeniden kaldırabilir

Önümüzdeki aylarda, enflasyonda yılın ilk yarısındaki gibi büyük düşüşlerin artık görülmeyeceğini söyleyebiliriz. Aksine, bazı aylar enflasyon kafasını yeniden kaldırabilir. Seçimlerden sonra döviz kurlarında artış yaşandı. Kurda yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu. Ama yükselişin bu denli hızlı gerçekleşmesi hesap edilmiyordu. Dolayısıyla, kurdaki bu hareketin enflasyonist bir etkisi olacaktır. Benzer şekilde asgari ücret zammının da öyle… Öncül etkileri bayram çıkışında deneyimlemeye de başladık. Son günlerde mal ve hizmet fiyatlarında hissedilir artışlar yaşandı.

Bu hafta enflasyonu etkileme potansiyeli yüksek başka gelişmeler de vardı. Seçim döneminde verilen sözlerden biri memur maaş zammıydı. Beklenen oldu. Asgari ücretin ardından memur maaşlarına da hatırı sayılır bir artış yapıldı. Bu hamleler, ücretli çalışan kesimin enflasyon altında ezilmesini engellemek adına makul adımlar. Ancak, bu artışların enflasyon açısından olumlu sinyaller olmadığını unutmayalım. Yılın geri kalanında enflasyonun bazı aylarda yükseldiğine bazen de yatay bir seyir izlediğine şahit olabiliriz.

Nurullah Gür’ün yazısı