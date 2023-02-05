Nurullah Gür: Avrupa, resesyonun kıyısından döndü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sonrasında Avrupa ekonomisinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Yüksek enflasyondan dolayı Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasını sıkılaştırması gereken bir döneme denk gelen enerji darboğazı riski, Avrupalıların hesaplarını karıştırdı. Resesyon ihtimali ufukta görünmüştü. Ama korkulan olmadı.

Bir ekonominin iki çeyrek üst üste negatif büyüdüğü durum, teknik açıdan resesyon olarak sınıflandırılır. Euro Bölgesi 2022’nin son çeyreğinde yüzde 0.1’lik bir büyüme performansı gösterdi. 2023’ün ilk çeyreğinde negatif büyüme rakamının gelme ihtimali var. Ama en azından geçtiğimiz çeyrekte büyüme pozitif gerçekleştiği için teknik resesyon ihtimalinden kurtulmuş oldular.

Nurullah Gür’ün yazısı