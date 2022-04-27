Nuri İyem Resim Ödülü başvuruları başlıyor

Evin Sanat Galerisi’nin, usta ressamı anmak ve genç ressamları desteklemek amacıyla verdiği ‘Nuri İyem Resim Ödülü’ için başvuru tarihi belli oldu.

Nuri İyem, Otoportre. 1999, 54×46, Duralit üzerine yağlıboya

Başvuru süreci, Covid-19 salgını nedeniyle iki aşamalı olarak yapılacak. İlk başvurular, 5 – 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.evin-art.com‘da yer alan başvuru formu üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Sonrasında açıklanacak listedeki katılımcılardan, eserlerini 25 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında, Evin Sanat Galerisi adresine teslim etmeleri istenecek.

Seçici Kurul tarafından belirlenen sanatçıya bu yıl, 15 bin lira para ödülü ve ‘Nuri İyem Resim

Ödülü’nü simgeleyen, Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak üretilen bronz heykel

verilecek.

Evin Sanat Galerisi’nin kurucusu Evin İyem’in anısına ‘Evin İyem Jüri Özel Ödülü’ adı

altında verilmeye başlanan; yine jürinin belirleyeceği bir katılımcıya ise 7 bin 500 lira para ödülü ve

seramik sanatçısı Nasip İyem’in bir yapıtının bu ödül adına özel olarak hazırlanmış röprodüksiyonu

hediye edilecek.

‘Nuri İyem Resim Ödülü’ ve ‘Evin İyem Jüri Özel Ödülü’ kazananlarına ödülleri 16 Haziran’da

açılacak sergide verilecek. Sergi, 7 Temmuz tarihine dek Evin Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Bu yıl 16’ıncı kere verilecek olan Nuri İyem Resim Ödülü’nün 2022 yılı seçici kurulunda şu isimler var: Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Ümit İyem, Prof. Dr.

Erhan Karaesmen, Temür Köran, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Feyyaz Yaman.

