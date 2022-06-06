Nuri İyem resim yarışması sonuçlandı

Usta ressam adına verilen ödülü İbrahim Özsözgün, Evin İyem adına verilen ödülü Elif Akçay aldı.

İbrahim Özsözgün (solda) ve Elif Akçay’ın eserleri

Bu yıl seçici kurulun kararıyla iki ödülün yanı sıra, Zeynep Can’a jüri özel ödülü verildi.

42 şehir, 293 katılımcı, 449 resim

Yarışmaya 42 şehirden, 293 kişi, 449 resimle katıldı. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Aydın, Antalya ve Adana başta olmak üzere; Konya, Mersin, Muğla, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Bursa, Zonguldak, Siirt, Kütahya, Sakarya, Çanakkale, Gaziantep, Kocaeli, Batman, Hatay, Kastamonu, Bilecik, Burdur, Kırşehir, Van, Niğde gibi şehirden katılım oldu.

Jüri özel ödülü sahibi Zeynep Can

Öğrenci katılımcı sayısı 234. Öğrenciler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere 60 farklı üniversitede öğrenim görüyor.

Ödüller 16 Haziran 2022 Perşembe günü, saat: 17:00’da Evin Sanat Galerisi’nde sahiplerini bulacak. Ödül heykelciklerinin yanı sıra İbrahim Özsözgün’e 15 bin, Elif Akçay’a 7 bin 500 liralık para ödülü verilecek.

26 resim sergilenecek

Ödül alan resimler ve seçici kurul tarafından sergileme için seçilen resimler olmak üzere toplam 26 resmin yer alacağı sergi 16 Haziran – 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Eserleri sergilenecek sanatçılar şöyle: Ali Demirci, Ali Duman, Deniz Bayav, Didem Birkon, Eda Ege, Elif Akçay, Ferhat Yüksekbağ, Hilal Koçak, Hüseyin Çubuk, İbrahim Özsözgün, İlkay Günerli, Lale Yılmaz, Mehmet Tevfik Utku, Münevver Tuğçe Şahin, Numan Seven, Özgür Gündüz, Rumeysa Korkmaz, Sedat Baki, Serap Işık, Sevinç Çiftçi, T. Baran Kamiloğlu, Tansu Kırcı, Yüsra Dirik, Zeynep Can, Zeynep Merve Çiçek.

Nuri İyem Resim Ödülü 2022 Seçici Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Temür Köran, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Feyyaz Yaman.