Nuri Bilge Ceylan’ın bakanı ziyaret etmesine tepki: ‘Karanlığın dibi yok’

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘sansür’ gündeminin ortasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etmesi eleştirilere neden oldu.

60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli yarışma seçkisinden çıkarılmış, jüri üyeleri kararı ‘sansür’ olarak değerlendirip karardan geri dönülmezse çekileceklerini açıklamıştı.

Festival kaynakları ise ‘Kanun Hükmü’nü seçkiden çıkarma kararının ardında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatının olduğunu öne sürmüş, festival yönetiminin kararı yeniden görüşmek üzere bakanlığı ziyaret edeceği öğrenilmişti.

Gözler, bakanlıktan gelecek yanıttayken Ersoy, Nuri Bilge Ceylan’ı makamında ağırladığı anlara ilişkin fotoğraf yayınladı.

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Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile Bakanlığımızda bir araya geldik.



Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk.



Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/642JMZ1Odh — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 25, 2023

Ersoy, Ceylan’la yaptıkları görüşmede, sinema sektörünün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘Kuru Otlar Üstünde’ filmiyle yarışan ve ödülle dönen Ceylan’ın sansür gündeminin ortasında bakanı ziyaret etmesi Twitter’da kullanıcıların tepkisini çekti.

Hocamız başarılarıyla ilgili sohbeti kısa kesip Antalya Film Festivali seçkisinden çıkarılan Kanun Hükmü'nü ve Kurak Günler'den faiziyle geri istenen destek fonunu da konuşmuş mudur? Bence hayır. 🤡 https://t.co/TRboQgjQqa Çok okunan Ermenistan’ın uyarısından sonra binlerce Ermeni, Dağlık Karabağ’ı terk ediyor — Umur Çağın Taş (@umurtas) September 26, 2023

Bakanın tehditleriyle bir filmin sansürlendiği günlerde bu poz pek şık olmuş! Eğer "sansür meselesine bir çözüm üretmek üzere" orada değilse, 'üstat'ın son filminde bize anlattığı gibi "karanlığın dibi yok"! https://t.co/9PuAEmVHDo — Şenay Aydemir (@senayaydemir) September 26, 2023

Sansür, faşizm falan insanlığın evrensel sorunu değil tabii, en fazla 5000 yıllık tarihi var. NBC daha evrensel konulara bakıyor. https://t.co/Rc5Mcypgzr — Barış Yıldırım (@yazilama) September 26, 2023

"Kültür" ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cannes Film Festivali'nden ödül alan Merve Dizdar'ı tebrik bile etmezken Nuri Bilge Ceylan… https://t.co/opfzPIaQGo Çok okunan Spotify’dan yapay zekaya yeşil ışık: Yasaklamayız — Orhun Atmış (@orhunatmis) September 26, 2023

Hayırlı işler bol güneşler… https://t.co/ZvIQI4PHgp — M Alp Dağıstanlı (@MAlpDagistanli) September 26, 2023