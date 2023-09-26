Nuri Bilge Ceylan’ın bakanı ziyaret etmesine tepki: ‘Karanlığın dibi yok’

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘sansür’ gündeminin ortasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etmesi eleştirilere neden oldu.
60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli yarışma seçkisinden çıkarılmış, jüri üyeleri kararı ‘sansür’ olarak değerlendirip karardan geri dönülmezse çekileceklerini açıklamıştı.
Festival kaynakları ise ‘Kanun Hükmü’nü seçkiden çıkarma kararının ardında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatının olduğunu öne sürmüş, festival yönetiminin kararı yeniden görüşmek üzere bakanlığı ziyaret edeceği öğrenilmişti.
Gözler, bakanlıktan gelecek yanıttayken Ersoy, Nuri Bilge Ceylan’ı makamında ağırladığı anlara ilişkin fotoğraf yayınladı.
Ersoy, Ceylan’la yaptıkları görüşmede, sinema sektörünün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘Kuru Otlar Üstünde’ filmiyle yarışan ve ödülle dönen Ceylan’ın sansür gündeminin ortasında bakanı ziyaret etmesi Twitter’da kullanıcıların tepkisini çekti.
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