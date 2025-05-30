Nureddin Yıldız protestoları: Beş öğrenci için tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi’nde ilahiyatçı Nureddin Yıldız’ın etkinliğini protesto ettiği için tutuklanan altı öğrenciden beşi için tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: MLSA

13 Mayıs’ta Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?’ adlı bir etkinliğe katılacağı açıklanmış, tepkilere neden olmuştu. Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler, ilahiyatçı Yıldız’ı etkinliğine davet eden BİSAK kapısına “Faşizme, şeriata geçit yok” diye yazmıştı. Ayrıca benzer bir pankart da üniversitede bir binaya asılmıştı.

Çok sayıda öğrenci, Yıldız’ın etkinliğini protesto etmiş, 97’si gözaltına alınmıştı.

Öğrencilerden altısı tutuklanmış, diğerleriyse serbest bırakılmıştı.

ANKA’nın haberine göre tutuklu öğrencilerden beşi için bugün tahliye kararı verildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestoları nedeniyle tutuklanan 5 öğrenci tahliye edildi pic.twitter.com/JEzBhtgb1E — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 30, 2025



