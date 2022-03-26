Nuray Sancar: Mevcut kamu idaresi, otoritesini toplumun birbirine düşmesine borçlu

Halkın hoşnutsuz olduğu her konuda onun önüne öfkesini yönelteceği bir düşman imal eden iktidar şimdiye kadar hiç zorlanmadı.

İşsizliğin sebebi ya da ucuz iş gücünün nedeni Suriyeli göçmenler oldu. Dış politika değil, göç pazarlıkları değil çoğunluğun hedefi göçmenler oldu. Kürt sorununun nasıl çözüleceği değil de ırkçı ve milliyetçi kışkırtmalar eşliğinde Kürtlere yönelik linçler yaşandı. Hane geliri düşüp yoksulluk derinleştikçe, kışkırtılmış erkek iş gücünün yitik itibarı kadının bedeni üzerinde geri alınsın diye kadına yönelik şiddete ve katle mahkemeler huzurunda yeşil ışık yakıldı. Gıda krizi kapıda göründüğünde sebebi savaştı. Fiyatların artmasının sorumlusu marketçiler, emlakçılar, esnaftı. Bozulan sağlık sisteminin de doktorlar!

İktidar toplumu böyle yönetiyor. Demek ki mevcut kamu idaresi, otoritesini toplumun birbirine düşmesine borçlu durumda. Buna rağmen alacaklı olan da iktidar. Mesela AKP iktidarı öncesinde olmayan paletli ambulans Erdoğan sayesinde var. Zaten her şey AKP ile var.

Nuray Sancar’ın yazısı