Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Kıbrıs defterinin yeniden açılmasıyla havaalanı nöbetine geçmedeki eş zamanlılık

Şu anda tıpkı uyuşturucu işinde olduğu gibi, kimsenin tanımaması koşuluyla varlığına göz yumulan kayıt dışı siyasetten dünya devletleri ne vazgeçiyor ne de onu açıkça tanıyorlar. Erdoğan ise öyle anlaşılıyor ki Taliban bahsiyle durumu tersine çevirmeye, “Nasıl ki ABD’yle Taliban…” diyerek ifşa ettiği düzensiz ve enformel ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. ABD’nin Taliban ilişkisinin eş değeri olarak sürülen koz ise Kıbrıs elbette. Kıbrıs defterinin yeniden açılmasıyla Türkiye’nin Afganistan’da havaalanı nöbetine geçmesindeki eş zamanlılığa bir de bu açıdan bakmak gerekir.  

Nuray Sancar’ın yazısı


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