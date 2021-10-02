Nuray Sancar: Dış nüfuz çevreleri cumhur blokuna eyvallahı kalmadığını hissettiriyor 

İktidarın emperyalistlerin aklını hafife alan şark kurnazı dış politikasının artık sökmediği Ortadoğu’daki yeni dizayn dönemi de iktidardaki bloku kullanışlı bir yapı olmaktan çıkarıyor. ABD’de temsilciler meclisi ülkücü hareketi terör örgütü ile ilişkilendiren cümleler kurdu, araştırma önergesi kabul edildi. Türkiye’deki hak ihlallerini sorgulamak için kurulan yetkisiz ama etkili Tribünal mahkemesinin mahkumiyet kararı sonrası, bazı hukuk çevreleri iktidar için Lahey’i işaret etmeye başladılar. Türkiye’deki mevcut iktidarı vaktiyle vazgeçilmez bulan dış nüfuz çevreleri yeni bir seçenek güçlendikçe cumhur blokuna eyvallahı kalmadığını hissettiriyor.

Zamanında, kurulu bir idari mekanizmanın hoyratça parçalanmasına neden olan gelişmeler karşısında yeterince aktif davranamayan, boyun eğen veya pek ayamadığı için bir parçası olan egemen muhalefeti güçlendiren rüzgar işte bu iç ve dış koşullarda şekillendi.

Nuray Sancar’ın yazısı