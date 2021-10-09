Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Demirtaş’ın saptamaları rejim tartışması açıyor

HDP’nin seçim platformunu içeren tutum belgesinden sonra Selahattin Demirtaş’ın Diken’e yazdığı, AKP sonrası Türkiye’de ‘demokrasinin inşası’ ve bunun öznelerinin kim olacağına ilişkin saptamaları bir rejim tartışması açıyor. Demirtaş bu tartışmayı derinleştirmek için sol sosyalist güçlerle birlikte bir konferans düzenlenmesini öneriyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmeyi önceleyen tutum belgesi, müzakere ve demokratik uzlaşıya dayalı çoğulcu bir parlamentoyu hedefliyor. Metindeki 11 maddede HDP geleneksel taleplerine yer vermiş olsa da, eski metinlerde yer alan öz yönetim, özerklik vb. kavramların yer almadığı yeni platformunda Millet İttifakının da üzerinde ortaklaştığı parlamenter sisteme odaklanmış durumda.


Nuray Sancar’ın yazısı

SON HABERLER

Ege için ‘yakın gelecekte’ şiddetli deprem uyarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı’nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulundu.

Valelere sertifika zorunluluğu başladı

Valeler artık yakalarında ‘Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı’ taşıyacak. Kartların arkasında bulunan ‘QR kod’ ile valelerin, mesleki yeterliliği sorgulanabilecek.