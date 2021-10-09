Nuray Sancar: Demirtaş’ın saptamaları rejim tartışması açıyor

HDP’nin seçim platformunu içeren tutum belgesinden sonra Selahattin Demirtaş’ın Diken’e yazdığı, AKP sonrası Türkiye’de ‘demokrasinin inşası’ ve bunun öznelerinin kim olacağına ilişkin saptamaları bir rejim tartışması açıyor. Demirtaş bu tartışmayı derinleştirmek için sol sosyalist güçlerle birlikte bir konferans düzenlenmesini öneriyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmeyi önceleyen tutum belgesi, müzakere ve demokratik uzlaşıya dayalı çoğulcu bir parlamentoyu hedefliyor. Metindeki 11 maddede HDP geleneksel taleplerine yer vermiş olsa da, eski metinlerde yer alan öz yönetim, özerklik vb. kavramların yer almadığı yeni platformunda Millet İttifakının da üzerinde ortaklaştığı parlamenter sisteme odaklanmış durumda.

Nuray Sancar’ın yazısı