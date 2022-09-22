Norveç, Rusya’yla vize anlaşmasını askıya aldı

Norveç, 2007’de Rusya’yla imzaladığı vize anlaşmasını, Ukrayna işgali gerekçesiyle askıya aldı.

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Göçmenlik Dairesi’nin (UDI) açıklamasında “Norveç’in Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşması 22 Eylül 2022 itibarıyla geçici olarak askıya alındı” dendi.

Ülkede daimi oturma iznine sahip olan Rusya vatandaşlarınınsa ülkelerine geri gönderileceğine dair bir kararın olmadığı yazıldı.

Anlaşma, Rusya kimliğine sahip olanların, Norveç’e kolayca girmelerini ve beş yıla kadar geçerli çok girişli vize için başvurmalarını mümkün kılıyordu.

Rusya vatandaşları artık daha katı kural ve düzenlemelere tabi olacak.

Vizeye başvuranların 45 güne kadar bekleme süreleriyle karşı karşıya kalacağı kaydedilirken vize ücreti için geçmişte ödenen 35 doların (642 lira) 80 dolara (1468 lira) çıktığı belirtildi.

Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya, bu hafta başlarında Rusların turist vizesi almasını yasaklamıştı.