Nokia yeni telefonunda kamera konusunda iddialı

Bir dönemin en ünlü telefon geliştiricilerinden Nokia, üst düzey performansa sahip bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor.

Shiftdelete’in aktardığına göre Finlandiya merkezli geliştirici, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan ve birden fazla varyantı olan yeni bir akıllı telefon serisinde oldukça iddialı bir kamera tercih edebilir.

Cihazın tüm teknik özellikleri henüz ortaya çıkmamış olsa da Nokia TA-1404 ve TA-1412 sertifikaları, modelin 50 Megapiksel kameraya sahip olacağını gösteriyor.

Cihazda ana kameranın yanı sıra 2 adet 2 megapiksel sensör ve buna ek olarak 8 megapiksellik bir de ön kamera yer alması bekleniyor. Yine Cihazın 4 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip çift SIM kart destekli modeli ve bir de 3 GB RAM / 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı içeren farklı bir modeli daha bulunma ihtimali oldukça yüksek.

Cihaza dair yeni detayların ve resmi bilgilerin 2022’nin ilk çeyreğinde Nokia tarafından duyurulması bekleniyor.