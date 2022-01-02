Nöbetçi noterlik uygulamasıyla 2021’de 301 bin 737 işlem yapıldı

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) kapsamında geçen yıl noter sayısı 2 bin 250’ye çıktı, Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle 2021’de sadece beş ay kullanılan nöbetçi noterliklerde 301 bin 737 işlem yapıldı.

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AA’nın derlediği verilere göre 6 Nisan 2019’da başlatılan ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasına Mart 2020’de Türkiye’yi etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi.

YRS’de yer alan “Yararlanıcıların işlerinin kolaylaştırılması için noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de hizmet sunmaları sağlanacaktır” hedefi doğrultusunda vatandaşların noterliğe kesintisiz erişimi için uygulamaya başlanan nöbetçi noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

Öne çıkan diğer veriler şöyle:

*Uygulamanın başladığı günden bu yana nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı 1 milyon 112 bin 185 oldu.

*3 Şubat 2020’de uygulamaya konulan ‘noterlik şşlemlerinde güvenli ödeme sistemi’ 2021’de de sürdürüldü.

*Bu kapsamda noterliklerde geçen yıl 9 bin 417, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar da 10 bin 581 güvenli ödeme işlemi yapıldı. Bu yıl yapılan işlemlerde 2 milyar 164 milyon 645 bin 199 lira, uygulamanın başladığı günden bu güne ise 2 milyar 344 milyon 675 bin 938 lira işlem hacmi sağlandı.

*Aynı tarihte uygulamaya başlatılan ‘noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi’ uygulaması kapsamında 2021’de 5 milyon 212 bin 669 işlemde kredi kartı kullanıldı. Kredi kartının kullanıldığı işlemlerin hacmi 1 milyar 524 milyon 470 bin 199 liraya ulaştı.

*Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar da 2 milyar 170 milyon 518 bin 559 lira işlem hacmi gerçekleşti.

*Noterliklerde kimlik sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan ‘parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemi’ uygulamasında 2021 yılı içerisinde 3 bin 64 kimlik doğrulama işlemi yapıldı.

*Parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin bu yıl tüm noterliklerde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Konsolosluklarda 54 bin 915 işlem

*Yurt dışındaki konsolosluklarda 2021’de 54 bin 915, 6 Nisan 2019’dan bu yana da toplam 97 bin 295 işlem yapıldı.

*Türkiye’deki noterliklerden örnek alınması uygulaması kapsamında da yurt içinde noterlikler arasında alınan örnek sayısı ise bu yıl 72 bin 669 oldu.

Böylece 19 Ağustos 2019’dan bu yana yurt içinde noterlikler arası alınan örnek sayısı 117 bin 397’ye ulaştı.

*Noterlik ve hukuki işlemlerin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesini sağlayan ve yargıda dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 26 Ekim 2020’de başlatılan e-noterlik uygulamasından 2021’de 46 bin 184 kişi yararlandı.

12 bin 529 kişi uzaktan işlem yaptırdı

*Sistem üzerinden 12 bin 529 kişi noter huzuruna gelmeden uzaktan işlemini yaptırdı.

*E-noterlik uygulamasında en fazla ihtarname, ihbarname, araç satışı, mal rejimi, sözleşme ve vekaletname ile ilgili işlemler yapıldı.