Nobelli ekonomist: İklim kriziyle mücadele için yoksul ülkelere yıllık 300 milyar dolar verilmeli

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, iklim krizine karşı mücadelelerini finanse etmek için yoksul ülkelere IMF’den yılda 300 milyar dolar (8 trilyon 340 milyar 675 milyon lira) sağlanması gerektiğini söyledi.

Joseph Stiglitz. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

IMF’nin Fas’taki yıllık toplantısında The Guardian gazetesine konuşan Stiglitz, küresel ısınmaya karşı mücadelenin ancak yoksul ülkelerin de bu gemiye katılması durumunda kazanılabileceğini ama maddi nedenlerden dolayı bu ülkelerin buna yönelik bir adım atamadığını belirtti.

Stiglitz, bunun için de zengin ülkelerin ‘küresel bir yeşil geçişi finanse etmek’ için her yıl 300 milyar dolarlık IMF fonu oluşturması gerektiğini kaydetti.

ABD’li ekonomist, mevcut durumda bunun ABD Kongresi’nden geçmesinin imkansız olduğunu kabul etse de buna yönelik kampanyasına devam edeceğini söyledi.