Nobel ödüllü yazar, konuşmasını ChatGPT’yle yazmış

Nobel ödüllü Çinli yazar Mo Yan, ödül takdim konuşmasını yapay zeka uygulaması ChatGPT kullanarak yazdığını açıkladı.

Fotoğraf: Mo Yan

‘İri Memeler ve Geniş Kalçalar’, ‘Yaşam ve Ölüm Yorgunu’, ‘İçki Cumhuriyeti ve Değişim’ gibi kitapların yazarı 68 yaşındaki Mo Yan, geçen gün ‘Shouhuo’ dergisinin 65’inci yıldönümü kutlama etkinliği sırasında yazar dostu Yu Hua’ya kitap ödülünü takdim etti.

Independent‘ın haberine göre ödül takdim ederken Yu Hua için “Bu ödülü alan kişi gerçekten olağanüstü ve tabii ki benim de iyi arkadaşım. O olağanüstü biri, dolayısıyla ben de öyle olmalıyım” diyen Mo Yan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birkaç gün önce, geleneklere uygun olarak onun için bir övgü yazısı kaleme almam gerekiyordu. Birkaç gün bununla mücadele ettim ve nihayetinde hiçbir şey çıkartamadım. Bu yüzden bir doktora öğrencisinden ChatGPT kullanırken bana yardımcı olmasını istedim.”

Hong Kong merkezli South China Morning Post’a göre yazarın yapay zekadan destek alarak konuşma metni hazırlaması salondaki izleyicilerin ‘nefeslerinin kesilmesine’ neden oldu.

Yazarın konuşması, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da da geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılardan bazıları ise ChatGPT’nin henüz Çin’de kullanıma açılmadığını hatırlatarak yazarın bu durumu sözlü şekilde dile getirmesinin yasal problemleri beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.