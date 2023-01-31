Nobel ödüllü ekonomistten enflasyon uyarısı

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, finansal koşullardaki gevşemeyle enflasyonun yeniden yükselebileceği uyarısı yaptı.

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ABD’de Fed’in attığı adımlarla enflasyonu bir miktar dizginlediğine dair sinyaller artıyor. Fed’in bu haftaki toplantısında faiz artırımında yavaşlaması ve 25 baz puan faiz artırması bekleniyor. Ancak ekonomistler temkinli.

Bloomberg’e konuşan Krugman, piyasaların enflasyon tehlikesini çok erken bir şekilde geride bırakmış gibi davrandığını ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Krugman şunları söyledi: “Piyasalarda enflasyonun geride kaldığına dair fiyatlandırma var. Enflasyon hızlı biçimde gerilese de hala yüksek miktarda belirsizlik var. Eğer finans piyasalarında enflasyon tehdidinin geride kaldığına dair bir algı oluşursa bu varsayım enflasyonu yeniden alevlendirebilir.”

Krugman çok düzensiz bir dönemden geçildiğini ve çok fazla bilinmezlikle karşı karşıya olduklarını da sözlerine ekledi.