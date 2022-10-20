Araştırma: Dünyada enflasyon endişesi artıyor, Türkiye ilk beşte

Araştırma şirketi Ipsos’un anket verilerine göre, dünyada enflasyondan kaynaklanan endişenin boyutu yılın başındaki seviyeyi ikiye katladı.

Fotoğraf: Reuters

Salgının neden olduğu ekonomik şokun ardından ülkeler toparlanmalarını sürdürürken, yüksek enflasyon, dünya ekonomilerin en önemli konu başlıklarından biri haline geldi.

Enerjiden gıdaya fiyat artışları son dönemde hız kazanırken, gelişmiş birçok ülkede tüketicilerin yaşam maliyetini kayda değer oranda artıran fiyatlardaki yükselişler, politika yapıcılar üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Ipsos anketi enflasyonun aralıksız altı aydır dünyanın her yerinde en önemli endişe nedeni olduğunu ortaya koydu. Buna göre dünya genelinde katılımcıların yüzde 40’ı enflasyonu ‘1 numaralı’ endişe olarak tanımladı.

29 ülkede halkın en önemli kaygılarını belirleyen ‘Dünya’yı Endişelendiren Sorunlar’ anketi, endişe düzeyinin üst üste 14 aydır yükseldiğini ortaya koydu.

Ankete göre enflasyona ilişkin endişelerin boyutu bu yılın başına kıyasla ikiye katlanmış durumda.

Dünya’nın haberine göre enflasyon oranının yüzde 83’le rekor kırdığı Türkiye de enflasyonun bir numaralı endişe nedeni olarak gösterildiği 12 ülke arasında yer alıyor.

Enflasyonu en büyük endişe kaynağı olarak gören diğer ülkelerse şöyle: Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, Macaristan, Polonya, Güney Kore ve ABD.

Enflasyon endişesinin yüksekliği konusunda ilk beşte yer alan ülkeler ise Polonya, Arjantin, Türkiye, Britanya ve Macaristan olarak sıralanıyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 80’in üzerinde ancak halk, enflasyonun yüzde 17 olduğu Polonya kadar ‘endişeli’ görünmüyor. Polonya’da ‘enflasyon endişesi’ oranı yüzde 67 iken Türkiye’de bu oran yüzde 56’da kalıyor.

Ipsos anketinde bir numaralı endişe nedeni olan enflasyonu yoksulluk/eşitsizlik (yüzde 31), yolsuzluklar (yüzde 26), işsizlik (yüzde 26), suç/şiddet (yüzde 26) ve iklim değişikliği (yüzde 18) izliyor. İklim değişikliği konusunda en kaygılı ülkelerin başında Fransa geliyor. Covid-19’u önemli bir endişe nedeni olarak gören katılımcıların oranı ise epey gerilemiş durumda.