Nobel ekonomi ödülü Fed’in eski başkanıyla iki araştırmacıya verildi

Nobel ekonomi ödülü sahiplerini buldu. Ödül, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eski başkanlarından Ben S. Bernanke ve araştırmacılar Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig’e verildi.

Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig. Görsel: The Nobel Prize

Nobel ödülleriyle ilgili duyuruların yayımlandığı The Nobel Prize Twitter hesabındaki açıklamaya göre, ödül, ‘bankalar ve finansal krizler üzerine araştırma yaptıkları için’ bu üç isme verildi.

Bernanke, 2006-2014 arasında Fed başkanlığı görevinde bulundu. Diamond, Chicago Üniversitesinde, Dybvig de Washington Üniversitesi’nde çalışmalarına devam ediyor.