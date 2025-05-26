Nisanda 456 firmaya 'dahilde işleme' izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 456 firma için izin belgesi düzenledi.

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Nisana ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işlemeyle firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre geçen ay 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi, sekiz firmaya yurt içi satış ve teslim belgesiyle yedi firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebiyle 23 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.​​​​​​​

Dahilde işleme rejimi nedir?

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB) aktardığına göre dahilde işleme rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli ve ithal edilen, ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.

Yurt içinde dışardaki fiyatlardan alınamayan, hiç temin edilemeyen ya da üretimi yetersiz malzemelerin gümrük muafiyetli olarak getirilmesine olanak sağlanır. Maliyetleri düşürerek ihracatı artırmak amaçlanır.

İzin belgesi alan firmalara şu linkten ulaşılabilir.