94 gündür tutuklu olan İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu için tahliye kararı verildi.

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Tanrıkulu, 26 Kasım’da siyasetçiler ve sendikacıların olduğu 12 kişiyle gözaltına alınmış, 30 Kasım’da ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

12 Aralık 2024’te hazırlanan iddianamede çözüm süreci dönemindeki etkinliklere katılımı, telefon görüşmeleri gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü üyeliği’nden cezalandırılmasını istemişti.

Tanrıkulu savunmasında özetle “Hayatımı yalan üzerine kurmam; ben bir insan hakları savunucusuyum, feministim. İnsan hakları mücadelesini açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyorum, gizli bir çalışma yapmıyorum” dedi ve suçlamaları reddetti.

Tanrıkulu “Şimdi de bir barış süreci yürütülüyor. Bunu değerli buluyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme, Tanrıkulu’nun tahliyesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 22 Nisan’da görülecek.



