Nilgün Cerrahoğlu: Meloni yeni ‘demir lady’

Avrupa’nın yeni “demir lady”si Meloni’nin, çapkınlıkları ile ünlü hayat arkadaşı Andrea Giambruno’nun karıştığı skandallardan bahsediyorum.

Skandalın kahramanı Başbakan’ın bizzat kendisi değil partneri olsa da, Mussolini’den miras kalan “Tanrı, vatan, aile/Dio, patria, famiglia”sloganıyla siyaset yapan ve bunu kimlik edinen derin sağ bir siyasetçiden bahsediyoruz.

Kendi söylemiyle“LGBT lobilerine” savaş açan ve “geleneksel aile”düsturuyla oy toplayan 46 yaşındaki Meloni, tüm İtalya’nın konuştuğu Giambruno ile on yıldır aynı çatı altında yaşıyor ve beraber Ginevra adında 7 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

Büyük açmaz olduğu düşünülebilecek bu çelişkilerin ne var ki artık hiçbiri çelişki değil. Söylem ve yaşam arasında tutarsızlık bundan böyle sorgulanmıyor.

“First-centilmen” kontenjanından düne değin Başbakanın yanında dolaştırdığı Giambruno’nun iş yerindeki kadın çalışanlara “grup seks” dahil galiz tekliflerde bulunmuş olması gene keza tutarsızlık tartışmaları açmayacak.

Yeni Avrupa sağı artık bu.

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı