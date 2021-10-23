Nijerya’da hapishane saldırısı: 575 mahkum firar etti

Nijerya’da hapishaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 575 mahkum firar etti.
Nijerya’nın Kogi eyaletinde geçen ay hapishaneye yapılan bir başka silahlı saldırıda da 240 mahkum firar etmişti.
Reuters’ın aktardığına göre Oyo’daki Abolongo bölgesindeki hapishaneye ağır silahlarla gelen saldırganlar önce hapishane görevlileriyle çatışmaya girdi ardından duvarları dinamitle patlatarak mahkumları tahliye etti.
Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Olanrewaju, düzenlenen saldırıda 837 mahkumun firar ettiğini duyurdu.
Saldırının ardından 262 mahkumun yakalandığını aktaran Anjorin, halen 575 mahkumun firarda olduğunu ve bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.
Anjorin saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.