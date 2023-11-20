Nijerya, tazminatını ödeyemediği için teknik direktörünü kovamıyor

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF), parasızlıktan ötürü milli takım teknik direktörünü görevden alamayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Jose Peseiro

Nijerya Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’na da katılamamıştı.

Nijerya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma şansı, ilk iki eleme maçında Lesotho ve Zimbabve karşısında aldığı iki beraberliğin ardından hayli azaldı.

NFF İcra Kurulu tyesi Nse Essien, Jose Peseiro’dan memnun olmadıklarını, ancak NFF’nin tazminat ödeyecek parası olmadığı için görevden alamayacaklarını söyledi: “Herkes teknik direktörün görevden alınması için çağrıda bulunuyor. Altı olası puandan sadece ikisine sahibiz. Üzüntü verici ve çok tehlikeli bir durumdayız.”

Nijerya bir sonraki eleme maçında Güney Afrika’yla karşı karşıya gelecek.