Nihayet: Kahramanmaraş’ta 5 bin çadırın kurulumu başladı

Kahramanmaraş’ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulumu başladı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedelerin barınabilmesi için çadır kurulumlarına başlandı.

Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı’na 120, Saim Çotur Stadı’na 256, Batıpark’a 72, Atatürk Parkı’na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa edilecek.

Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu’nda barındırılıyor. Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.