Niğdeli fırıncı: Ekmeğin tanesi 2,5, bayatı 1,25 lira, bayat talebi fazla

Niğdeli fırıncı Ömer Akyol, hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesinin insanları fiyatı daha ucuz olan bayat ekmek satın almaya ittiğini söyledi.

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ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre Niğde’de CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker, fırıncı esnafını ziyaret etti. Toker’in “İşler nasıl” sorusu üzerine Akyol, “İşler sıkıntılı işlerimizin. Pek tadı yok. Ekonomik kriz herkesi etkilediği gibi fırıncı esnafını da etkiledi. Bu noktada da zorlanıyoruz imalat yapmakta, ekmek çıkarmakta zorlanıyoruz” yanıtını verdi.

Maliyetler arttığı için zararına çalıştıklarını belirten Akyol şöyle devam etti: “Geçen sene bu aylarda 140 TL olan un torbası şu an 300 TL yine örnek verirsek 100 TL’ye aldığımız mayayı 180 TL’ye alıyoruz. Elektrik maliyetleri deseniz zaten ikiye katlandı. Bu sıkıntılarla çalışmaya ayakta durmaya çalışıyoruz. İşlerimiz elbette etkileniyor, gördüğünüz gibi insanların alım gücü zayıfladıkça aldığı ekmek sayısı düşüyor ve son zamanlarda da bayat ekmek tercihleri olmaya başladı. 2,5 lira ekmeğin tanesi, bayatı 1,25’ten alıyor. İki tane ekmek almış oluyor. Bayat talebi fazla. Maalesef, esnaf olarak yapabileceğimiz bir şey yok.”

CHP Ulukışla ilçe başkanı ise, “Vatandaşın temel gıdaya erişiminde zorlukların bir an önce çözülmesi lazım. Bugün fırından manava, manavdan kasaba, kasaptan pazara gittiğimizde vatandaşın alım gücünün ne kadar düştüğünü görüyoruz” dedi.