Nick Kyrgios’a ABD Açık Tenis Turnuvası tarihinin en büyük cezası

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios (27), elendikten sonra sinirine hakimi olamayınca ABD Açık Tenis Turnuvası tarihinde verilen en büyük cezayı aldı.

Fotoğraf: www.tennis365.com (arşiv)

Sezonun son grand slam’i olan turnuvaya, çeyrek final maçında Rus rakibi Karen Kaçanov’a yenilerek veda eden Kyrgios, maçta sonunda yere şişe attı ve iki raket kırdı. Bunun üzerine Avustralyalı rakete 14 bin dolar para cezası verildi.

Kyrgios’un karnesi kabarık. New York kentinde, 29 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonada tükürdüğü, küfrettiği gibi gerekçelerle aldığı diğer cezalarla ödeyeceği para toplam 32 bin 500 dolara ulaştı.

Kazandığı maçlar sayesinde eline geçen paraysa 473 bin 200 dolar.

Kyrgios, Britanya’da düzenlenen Wimbledon Açık Tenis Turnuvası’nda bir sporseverle gerginlik yaşamıştı. 10 Temmuz’da, final maçında sarhoş olduğunu söyleyip dışarı attırdığı sporsever dava açmıştı.