Kyrgios’un, ‘700 kadeh içmişe benziyor’ dediği sporsever dava açıyor

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios’a, 10 Temmuz’daki Wimbledon Açık Tenis Turnuvası’nda sarhoş olduğunu söyleyip dışarı attırdığı sporsever dava açmaya karar verdi.

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Finalde Sırp raket Novak Djokovic’e kaybeden Kyrgios, maç sırasında ön sırada oturan bir sporseverden rahatsızlığını şu sözlerle dile getirmişti: ”Wimbledon finalinde servis atarken dikkatimi dağıtıyor. Körkütük sarhoş. İlk sırada oturuyor ve maçın ortasında benimle konuşuyor. Onu dışarı atın… Hangisi olduğunu biliyorum. Sanki 700 kadeh içmiş gibi görünen tek kişi o.”

Tenis erkeklerde 26 numara olan Kyrgios’un şikayeti üzerine maçı annesiyle izleyen Anna Palus kısa süreliğine dışarı çıkarılmış sonrasında yerine dönmüştü.

Avustralyalı tenisçinin söylediklerinin asılsız olduğunu, kavga etmeye meraklı biri olmadığını söyleyen Palus, canlı yayınlanan bir maçta yaşananlar sonrasında dava açmaktan başka bir seçeneği olmadığını bu nedenle avukatından tazminat davası açmasını istediğini anlattı.

Palus şu ifadeleri kullandı: ”Söyledikleriyle kısa süre yerimden uzaklaşmama neden olarak sadece o günümü ve maç izleme zevkimi mahvetmekle kalmadı. Milyonların izlediği bir yayında beni ve ailemi incitti. Kyrgios’un bana ve aileme verdiği zararı makul bir teklifle tazmin edeceğini umuyorum. Bu konuda istekli olmazsa Yüksek Mahkeme’ye gitmeye kararlıyım.”

Palus, tazminat alırsa bir derneğe bağışlayacağının da altını çizdi.