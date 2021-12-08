Nick Cannon, acı haberi programında duyurdu: Beş aylık oğlumu kaybettim

ABD’li rapçi, komedyen ve sunucu Nick Cannon beş aylık oğlunu kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Ünlü sunucu, dün, ‘Nick Cannon Show’ adlı programında acı haberi izleyicisiyle paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Cannon, 23 Haziran’da doğan oğlu Zen’i beyin tümörü nedeniyle hafta sonu kaybettiğini söyledi.

Hidrosefali tanısı konulan Zen’in ameliyat olduğunu ancak 25 Kasım’da hastalığın nüksettiğini öğrendiklerini anlatan Cannon, “Maalesef bu sefer tümör hızla büyüdü ve kaybettik” dedi.

Oğlunun annesi ve hayat arkadaşı model Alyssa Scott’un harika bir anne olduğunu, tedavi sürecinde çok güçlü durduğunu söyleyen Cannon, pazar günü Zen’i son bir kez okyanusa götürdüklerini ve elini tuttuklarını dile getirdi. Zen o akşam hayatını kaybetti.

Duygularını ifade etmekte güçlük çektiğini, programa çıkarken de zorlandığını ve haberi izleyenleriyle paylaşma kararı aldığını ifade eden Cannon’un stüdyodaki izleyicileri alkışla destek verirken sosyal medyadan da destek mesajı yağdı.

Cannon’ın Zen’in dışında altı çocuğu daha var. İkisi ABD’li pop yıldızı Mariah Carey’le evliliğinden.