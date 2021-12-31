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Yaramazlara biraz batar!

Nezarethanedeki kuzenine dönerin içinde uyuşturucu götüren kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Adana’da, nezarethanedeki kuzenine ekmek arası dönerin içinde uyuşturucu götürdüğü belirlenen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

AA’nın haberine göre savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adli kontrol tedbiri bulunan G.C.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.


G.C.G. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, G.C.G.’nin bir soruşturma nedeniyle Akıncılar Polis Merkezi Amirliği nezarethanesinde gözaltında bulunan kuzeni D.G.’ye yemek götürdüğünü söylediği, ona iletmeleri için polislere poşet bıraktığı belirtildi.

Şüphe üzerine poşetin polislerce incelenmeye alındığı ve ekmek arası dönerin içine gizlenmiş uyuşturucu bulunduğu anlatılan iddianamede, G.C.G.’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan cezalandırılması istendi.

G.C.G. suçlamaları kabul etmedi.

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