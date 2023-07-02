New York Times, öğrenci kredisi borcunu ödemek istemeyenlere ‘ölüm’ seçeneği sundu

New York Times, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Joe Biden’ın öğrenci kredilerinin silinmesiyle ilgili af kararını iptal etmesinin ardından hazırladığı ‘öğrenci kredilerinden kurtulmanın yolları’ listesine ‘ölüm’ seçeneğini koyunca topa tutuldu.

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Yüksek Mahkeme, cuma günü aldığı kararla Joe Biden yönetiminin geçen yıl çıkardığı öğrenci kredilerinin silinmesiyle ilgili af kararını bozdu.

New York Times, mahkemenin kararının ardından yayımladığı bir yazıda ‘Öğrenci borcunu sildirmenin’ altı yolunu açıkladı.

Gelir odaklı geri ödeme yapmak, kamu hizmeti yapanlara kredi affı sunan programa başvurmak, iflas ve engelli olma sebebiyle borcu sildirmek gibi önerilerin yer aldığı haberde diğer bir seçenek de ‘ölüm’ olarak sunuldu.

Borcun “Borcu alan kişi ya da kişinin ölümüyle birlikte silindiğini” açıklayan yazıda “Bu, çoğu kişinin borç sıkıntısını çözmek için seçeceği bir şey değil” notu da yer aldı.

Yazı, kısa sürede sosyal medyada eleştirilere neden olurken, yazar Parker Molloy, “Bu biraz karanlık olmuş NYT” dedi. That's a little dark, NYT pic.twitter.com/jJwr68c8x9 — Parker Molloy (@ParkerMolloy) June 30, 2023

ABD’nin eski Çalışma Bakanı Robert Reich ise Molloy’un paylaşımını alıntılayarak “New York Times’ın; ölümü, ağır öğrenci borcunun elverişli bir çözümü olarak önerdiği noktaya geldik” diye yazdı.

Bir başka kullanıcı da “Bunu deneyip nasıl gittiğini size anlatacağım” paylaşımını yaptı.