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Yaramazlara biraz batar!

New York Polisi’nden, genç kadının katilini yakalamaya yardım edecek bilgi verene 10 bin dolar ödül

ABD’nin New York kentinin polis teşkilatı, genç bir kadının öldürüldüğü cinayeti aydınlatmayı sağlayacak bilgi için 10 bin dolar (134 bin 918 lira) ödül koydu.

Fotoğraf: New York Post

Polisin dünkü açıklamasında, Harlem’deki bir Burger King şubesinde çalışan 19 yaşındaki Kristal Bayron-Nieves’in pazar günü öldürüldüğü anımsatılarak ilk gün belirledikleri 3 bin 500 dolarlık ödülü 10 bin dolara çıkardıkları belirtildi.


Cinayetin işlendiği gün şüphelinin önce bir müşteriye sonra da şubenin müdürüne yumruk atarak onları aşıp silahını Bayron-Nieves’e doğrulttuğu belirtilen açıklamada, “Bayron Nieves’i öldüren kişiyi yakalamamızı sağlayacak bilgiye sahip olanların bize başvurmasını rica ediyoruz. Katili bulmamıza yardımcı olacak bilgi verene 10 bin dolar ödenecek” dendi.

Polis, ayrıca, siyah renkli kıyafetler giyen ve siyah maske takan bir adamın, genç kadına yaklaştığı ve kasadaki parayı istediği anların yer aldığı görüntü kaydını paylaştı.

Bayron-Nieves’in annesi, kızının üç haftadır orada çalıştığını ve 100 dolar (1349 lira) vermesine rağmen vurulduğunu söyledi.

Cinayetin aydınlatılması için, süpermarket zinciri sahibi milyarder John Catsimatidis de 10 bin dolarlık ödül koymuştu.

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