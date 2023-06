New York City, Kia ve Hyundai’ye dava açtı: Araçlarınız kolay çalınıyor

New York’da ilginç bir dava: Davacı New York City, davalılar Kia ve Hyundai… New York City, otomobil üreticilerinin araçlarının çalınmasının çok kolay olduğunu iddia ederek Kia ve Hyundai aleyhine dava açtı. Davada, bu durumun potansiyel ölüm ve yaralanma riskini beraberinde getirdiği iddia edildi.

Kia – Hyundai

Usa Today‘ın haberinde yer alan 39 sayfalık dava dilekçesinde, Koreli otomobil üreticileri Kia America ve Hyundai Motor America’nın, 1990’lardan beri çoğu arabada standart bir özellik olan motor *immobilizer teknolojisini benimsemediği belirtildi.

Maliyetleri düşürmek için

“Hyundai ve Kia’nın ortak hırsızlık önleme teknolojisinden vazgeçerek maliyetleri düşürme ve böylece kârı artırma yönündeki ticari kararları, hırsızlık salgınıyla sonuçlandı” denilen dilekçede, araba hırsızlıklarının kamu güvenliğini engellediği, polis departmanının kaynaklarını boşa harcadığı ve diğer acil durum müdahalelerini olumsuz etkilediği iddia edildi.

Dava dosyasında, Milwakuee’de, Haziran 2021’de Kia Sportage çalan 16 yaşındaki bir çocuğun başka bir araçla çarpışıp öldüğü kazanın yanı sıra diğer çalıntı araçların neden olduğu kazaların fotoğrafları yer aldı.

Diğer olaylardan bazıları şöyle: Wisconsin’de Hyundai hırsızlığını durdurmaya çalışan bir kadının olay yerinde öldürülmesi, 8 Şubat 2023’te, Baltimore’da kovalamacaya karışan çalıntı bir Hyundai’nin, başka bir araca ve 54 yaşındaki bir yayaya çarptıktan sonra bir binaya çarpması. Olayda yaya ölürken iki araçta beş kişi yaralandı.

*İmmobilizer, motorlu taşıtlarda kullanılan anahtar tanıma sistemi. Araç kontak anahtarının içine düzenek yerleştirilmesi ve aracı çalıştıracak devrenin yalnızca bu anahtar ile çalışabilmesi esasına dayanır. Anahtar, devreyi tamamlar. Başka anahtarla veya düz kontakla motor çalışmaz.