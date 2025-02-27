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Yaramazlara biraz batar!

Nevşin Mengü'ye hapis cezası: Bir hakimden şerh

Gazeteci Nevşin Mengü’ye PYD yöneticisi Salih Müslim’le söyleşisi nedeniyle bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılan karara bir hakim “Beraat etmeli” diye şerh düştü.

Fotoğraf: YouTube

Müslim’le söyleşisinden sonra 14 Aralık’ta gözaltına alınan Mengü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından hakkında ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla dava açılmıştı.


İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mengü’ye bir yıl altı aydan yedi yıl altı aya kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, Mengü’ye ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla bir yıl altı aydan yedi yıl altı aya kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Mengü’nün avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin uzun yıllardır gazetecilik yaptığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla Mengü’ye ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis verdi ve cezayı erteledi.

Karara bir hakim “Sanığın suça kastı yok, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğini sabit değil” diyerek karşı çıktı ve Mengü’nün beraat etmesi gerektiğini söyledi.

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