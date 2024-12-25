Nevşin Mengü'ye yedi buçuk yıl hapis istemiyle dava

Gazeteci Nevşin Mengü’ye sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı suçlamasıyla bir yıl altı aydan yedi yıl altı aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Nevşin Mengü. Fotoğraf: journo.com.tr

Gazeteci Nevşin Mengü 14 Aralık’ta PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim’le yaptığı söyleşi nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mengü, 13 Aralık’ta yayınladığı söz konusu söyleşiyi kaldırdığını X hesabından şöyle duyurmuştu:

“Malum Suriye’den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim’in değerlendirmesini almak istedim.

Ancak TCK uyarınca bu röportajın ‘suç ve suçluyu övmek’ kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim.”

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mengü’nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Müslim’le yapmış olduğu röportajı yayınladığı hatırlatıldı.

Savcı, Mengü’nün ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan, bir yıl altı aydan yedi yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.