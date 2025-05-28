Nevşin Mengü: 'Türkiye, Venezuela gibi olamaz çünkü Venezuela'nın petrolü var' diyenler var

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Muhalefetin aslında kazansa bile gücün devrolma ihtimali olmayınca, seçimin de bir anlamı kalmıyor. En son yapılan parlamento seçimlerinde seçime katılım oranı yüzde 40’lar civarında. İktidar sandığa katılım oranını takmıyor, ‘yüzde 80’le kazandık, çok meşruyuz’ diye ülkeyi yönetmeye devam ediyor.

Muhalefetin liderlerinden Maçado, ABD’den Maduro rejimine yaptırım uygulamasını talep ettiği için “vatana ihanet”le yargılanacak, hakkında soruşturma açılmış durumda. Pek çok orta düzey muhalif siyasetçi tutuklu. Sandık Venezuela’da artık bir onaylama mekanizması. Sandıktan değişim çıkma ihtimali sıfır.

‘Türkiye, Venezuela gibi olamaz çünkü Venezuela’nın petrolü var’ diyenler var. Doğru Venezuela bir petro-devlet. Ancak petrolün parası tüm halka akmıyor. Tam tersine rejim kurumları ve partinin etrafında kümelenmiş gruplar bu refahtan faydalanabiliyor. Venezuela’nın petrolüne karşı, Türkiye’nin de NATO üyesi olmak gibi güçlü uluslararası kurumsal bağları var. Bunun da başlı başına ekonominin çarklarını döndüren bir katalizör olduğunu unutmamak gerekiyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı