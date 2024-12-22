Nevşin Mengü: Bu yılbaşı da geleneksel kutlanmalı mı kutlanmamalı mı mevzileri kazılmış herkes de yerini almış durumda

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Her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşı da geleneksel kutlanmalı mı kutlanmamalı mı mevzileri kazılmış herkes de yerini almış durumda. MEB okullara yılbaşı kutlanmasın yazısını gönderdi, Diyanet geleneksel kutlanması caiz değildir açıklamasını yaptı. CHP’li belediyelerin yılbaşı süslerine “cık cık ne gerek var” eleştirisi de yapıldı.

İslamcı siyaset evrimi yok saydığından düşünce sistemini ezeliyet ve ebediyet üzerine kuruyor. Toplumun ezelden beri bazı değer ve yargılarla geldiğini, bunların aslında değişmediğini değişmemesi gerektiğini, bazı dış mihrakların bizi güçsüz düşürmek için bazı oyunlarla bizi değerlerimizden kopardığını falan düşünüyor. Toplumsal değişimleri böyle anlatmaya, anlamlandırmaya çalışıyor.

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Yılbaşı Türkiye’de mesele olduğu kadar Suriye’de mesele olmadı. HENÜZ!

Şam’da Halep’te Noel babalar yılbaşı ağaçları kurulmuş, dükkanlar vb. süslenmiş. HTŞ Hristiyan vatandaşlara dokunulmayacağını, azınlıklara karışılmayacağını açıkladı.

Geçen hafta Suriye’deydim. HTŞ iktidara yeni geldi ve çoğunluk ne olursa olsun Esad’dan daha iyi olacağı fikrinde.

Bunlar yeni rejimin cicim ayları.

İlerleyen dönemde mesele Hristiyanların Noel kutlamak istemesi değil, daha seküler dünya görüşüne ait Müslümanların yeni yönetime itiraz hakkı olup olmayacağı konusunda olacak.