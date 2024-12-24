Nevşin Mengü: Bu düzene iyi alıştık, gazeteci kendine yakın düşünen siyasetçiyi konuk alıyor

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Hepimiz bu düzene iyi alıştık, gazeteci kendine yakın düşünen siyasetçiyi konuk alıyor, kendi gibi düşünen kanaat önderini ağırlıyor. Kimse kimseye ters sıkıştıracak soru sormuyor. İzleyici de aynı fikirde. Akşamları tartışma programı diye izleyici önüne konan formatta da “makul” muhalifler oturtulmuş, herkesin belli sınırlar içinde kalacağından yayıncı da denetleyen de emin.

Herkes kendi dünyasında, çizilen sınırları aşan bir şey söylemeden, yağında kavrulup gidiyor İzleyici de aslında TV’yi bile açmadan, gazetesini eline almadan ne okuyacağını ne duyacağını biliyor. Alan memnun veren memnun da kimsenin dünyadan haberi yok.

Nevşin Mengü’nün yazısı