Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti bir tek Nevşehir'de güldü

Seçimde hezimet yaşayan İYİ Parti’nin yüzü bir tek Nevşehir’de güldü.

Fotoğraf: X

AA’nın verilerin göre kentte oyların tamamı sayıldı.

İYİ Parti: Yüzde 52,03

AKP: Yüzde 34,50

MHP: Yüzde 6,25

SON HABERLER