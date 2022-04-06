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Yaramazlara biraz batar!

Netflix’ten ‘zam’ paylaşımı: Yaptık ama sor bir neden


Abonelik ücretine yüzde 40 zam yapan Netflix Türkiye, zammı gelecek yeni projelerle gerekçelendirdi.

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Temel, standart ve özel paketlere dün zam yapan yayın platformu, zammı soran bir takipçisine Twitter’dan yanıt verdi.


“Muhammed duydukların doğru, ama bir sor neden” diye yazan Netflix, zammın nedeninin yüzlerce yeni kaliteli içerik üretmek olduğunu belirtti.

Netfllix şunları kaydetti: “Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM…”

Bir zam da Netflix’ten: Abonelik ücretleri yüzde 40 arttı

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