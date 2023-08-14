Netflix’ten yeni uygulama: Oyun kumandası

Netflix’in televizyonlardan oyun oynamaya olanak sağlayacak yeni oyun kumandası uygulaması, yakında kullanıma açılacak.

App Store’da paylaşılan Netflix Game Controller görselleri.

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix’in oyun sektörüne girişi beklenen ilgiyi yaratamamıştı. Kullanıcıların sadece yüzde 1’i Netflix Games oyunlarını oynadı. Şirket, bu durumu değiştirmeyi amaçlıyor.

Bunun için ‘Game Controller’ isimli bir uygulama üzerinde çalışılıyor. Bu uygulama, televizyonda oyun oynayabilmek için telefonunuzu ya da tabletinizi bir oyun konsoluna dönüştürüyor.

Ücretsiz uygulamanın sitesindeki kısa açıklamada ”Çok yakında Netflix’te” notu yer alıyor.