Netflix’te mobil oyunlar da var; peki bunlar nasıl oynanıyor?

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix’in oyun sektörüne girişi beklenen ilgiyi yaratamadı. Kullanıcıların sadece yüzde 1’i Netflix Games oyunlarını oynadı. Ama yine de bazı Netflix tutkunları, hayranı oldukları dizilerin oyunlarını oynamak için kolları sıvadı.

Fotoğraf: Netflix

Peki oyunlara ulaşmak için ne gibi bir işlem gerekli? Öncelikli olarak hem Apple iOS hem de Android cihazlarda Netflix uygulamasını indirmelisiniz.

Daha sonraysa Netflix uygulamasını açtığınızda ana ekranında ‘Netflix Games’ satırı veya altta ‘Games’ sekmesinin bulunması gerekiyor..

İzleyebileceğiniz adımlar şöyle:

Uygulamanın ana ekranında Netflix Games satırını bulmak için aşağı kaydır veya Games sekmesine dokun. Oyuna dokun ve ardından ‘oyunu indir’ öğesine dokun. Play Store açılır. ‘Yükle‘ öğesine dokun. Oyuna ve cihaz ayarlarına bağlı olarak bir izinler ekranı görünebilir. ‘Kabul et’ öğesini seç. Oyun indirilir ve yüklenir. Tamamlandığında ‘aç’ öğesini seç. Bir oyun yüklendikten sonra oyunu Netflix uygulamasında Netflix Games satırının altında bulabilirsin. Cihazının ana ekranında veya uygulama çekmecesinde de olabilir. Profilini seç ve oynamaya başla!

Netflix Games, çocuk profillerineyse kapalı. Bir profilin yetişkinlik ayarı oyunun yetişkinlik düzeyinin altında ayarlanmışsa veya cihaz oyunla uyumlu değilse oyun, o profilde görünmeyebilir.

Şimdilik uygulamada bulunan oyunlar şöyle: