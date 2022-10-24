Netflix’in yeni yerli filmi ‘Kal’dan ilk fragman yayımlandı

Dijital yayın platformu Netflix, Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz’i üçüncü kez bir araya getiren Kal filminin ilk fragmanını yayımladı. Film 11 Kasım’da izleyiciyle buluşuyor.

Tatlı Küçük Yalancılar ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde başrolleri paylaşan Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz üçüncü kez ‘Kal‘ filmiyle bir araya geliyor.

Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Berrak Tüzünataç, Dolunay Soysert, Ersin Arıcı, Şükran Ovalı ve Ceyda Düvenci de yer alıyor.

Senaristliğini Sami Berat Marçali’nin yaptığı, aşk ve ayrılık hakkında ‘biraz garip hikaye’ olarak lanse edilen film kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih’in hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmesini anlatıyor.