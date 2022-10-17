Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz’i üçüncü kez bir araya getiren ‘Kal’ın yayın tarihi belli oldu: Anılar bağımlılık yapar

Tatlı Küçük Yalancılar ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde başrolleri paylaşan Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz’i üçüncü kez bir araya getiren Kal filminin yayın tarihi belli oldu. Film 11 Kasım’da Netflix’de gösterilecek.

Fotoğraf: Netflix

Dijital yayın platformu Netflix, yeni yerli yapımı Kal’dan ilk görselleri paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz’i yeniden bir araya getiren Kal 11 Kasım’da yayımlanacak.

Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Berrak Tüzünataç, Dolunay Soysert, Ersin Arıcı, Şükran Ovalı ve Ceyda Düvenci yer alıyor.