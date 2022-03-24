Netflix’in Kıvanç Tatlıtuğ’lu dizisinden tanıtım

Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin başrollerinde olduğu dizinin yayın tarihini açıkladı.

Fotoğraf: Netflix

Platformun sosyal medya hesaplarından yeni dizileri ‘Yakamoz 245′ için gizemli bir tanıtım yayınlandı. Yalnızca ses kaydından oluşan tanıtımla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu: 20 Haziran.

Bir denizaltı hikayesinin anlatılacağı dizide Tolga Karaçelik yönetmen koltuğunda.

Bunu buraya bırakıyorum pic.twitter.com/NeQhRTyHQx — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 24, 2022

Yine bir Netflix yapımı, Mehmet Kurtuluş’un başrollerinde olduğu ‘Into the Night’ dizisinde geçen yıl ikinci sezon sonunda Tatlıtuğ sürpriz bir sahnede yer almıştı.

Netflix iki dizi arasında bağlantı olabileceğinin ipucunu vermişti.