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Yaramazlara biraz batar!

Netflix Türkiye, ‘Peaky Blinders’ için tarih verdi

Netflix Türkiye, ‘Peaky Blinders’ın final sezonu için tarih verdi.

1900’lerin başında, Britanya’da sanayileşmenin en yoğun olduğu kentlerden Birmingham’daki bir aile çetesinin hikayesinin anlatıldığı BBC dizisi, Netflix platformundan da dünya çapında izleyiciyle buluşuyor.


Dizinin beşinci sezonu iki yıl önce yayınlanmış, hayranları bir süredir altıncı ve son sezonu beklemeye başlamıştı. Dizinin tanıtımında ‘Peaky Blinders’ çetesinin başı Thomas Shelby’nin (Cillian Murphy) geri döndüğü görülmüştü.

Netflix Türkiye’nin Twitter hesabından final sezonunun 10 Haziran’da yayınlanacağı duyuruldu.

Bekleyiş sona eriyor: ‘Peaky Blinders’ın 6’ıncı sezonundan ilk tanıtım

Peaky Blinders’ın final sezonundan ilk fragman

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